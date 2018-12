Le vetrine di Natale più belle: Dal tripudio dei carillon ai boschi incantati

Natale 2018: un giro per le vie della città a osservare le vetrine e gli allestimenti per le feste. Abbiamo scovato qualche chicca, idee originali e vere performance artistiche.

Ecco le vetrine più belle e creative:

1. Castiglione Viaggi, via Castiglione. Non è una sorpresa visto che questa agenzia di viaggi è nota per il gusto e l'effetto wow delle sue vetrine, che spesso occupano anche la parte esterna del negozio, come in questo caso. Un albero di letterone luminose che fanno leggere Merry Christmas e delle palle di Natale enormi in entrambe le vetrine. Quando si dice "fare le cose in grande".

2. Via Galliera, Kalon. Un'esplosione di Natale con tanti piccoli dettagli per decorare casa e una stanza che sembra da sola un intero villaggio di Natale. Da segnalare: i biglietti di auguri pop-up.

3. Fabrizio Cocchi, Via Castiglione. Una vetrina che ogni anno riesce a creare un'atmosfera davvero speciale: tutto è innevato e un magico salotto nel bosco, fra fiocchi bianchi, vegetazione e corna di alce.

