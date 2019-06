Via Orioli: gattino intrappolato nel motore di un'auto, lo salva la Polizia Locale

La Polizia Locale, come rende noto su twitter, ha salvato un gattino bianco intrappolato nel motore di un veicolo e ora cerca il proprietario. Il micio si trovava in via Orioli ed è stato rifocillato dal personale del Gattile Comunale di Bologna.

Chi lo avesse perso può mettersi in contatto con Il Canile - Gattile del Comune di Bologna, Trebbo di Reno (Castel Maggiore - Bologna) in via Bacialli, 20, telefono 051 6325537, e-mail ufficiodirittianimali@comune.bologna.it .