Coronavirus, rimborsi per chi annulla viaggi verso la Cina? Fiavet fa il punto della situazione

Chi avesse prenotato un viaggio in Cina con partenza nei prossimi giorni, ora che c'e' l'emergenza del Coronavirus, puo' chiedere il rimborso o cambiare destinazione solo se ha acquistato un 'pacchetto' volo-hotel-servizi in un'agenzia di viaggi. Altrimenti non e' certo di riavere i soldi spesi nel viaggio nel caso rinunci a partire.

E invece chi ha prenotato due o tre mesi fa viaggi in Cina in programma per la primavera o l'estate prossime, cosa puo' fare? "E' un problema- spiega alla 'Dire' Massimo Caravita, presidente per l'Emilia-Romagna e le Marche dell'associazione delle imprese di viaggio e turismo, la Fiavet- perche' lo 'sconsiglio' della Farnesina a non partire copre di solito di 15 giorni in 15 giorni", mentre i viaggi in primavera ed estate riguardano "date troppo lontane". Il presidente della Fiavet regionale chiarisce "che nel caso di prenotazioni a lungo termine, non sapendo come evolvera' la situazione Coronavirus, i clienti possono comunque chiedere di annullare il viaggio", ma questa scelta non e' a costo zero. "La trattenuta e' di solito del 10% del prezzo, anche se puo' variare a seconda delle tariffe di volo scelte", continua Caravita.

Intanto il ministero degli Esteri si e' raccomandato "di evitare tutti i viaggi nella provincia dell'Hubei", l'epicentro di diffusione del virus. E c'e' quindi chi e' di fronte a un bivio: partire o non partire? Alla Fiavet risultano tre o quattro segnalazioni di viaggi in partenza per la Cina a meta' febbraio". Possono decidere di rinunciare o cambiare destinazione e Caravita spiega che "chi acquista un 'pacchetto' in agenzia ha la massima tutela, e in questo caso anche il rimborso totale del viaggio se era in partenza nei prossimi giorni per la regione colpita", mentre "le tutele sono quasi zero se si acquista senza pacchetto o senza agenzia". Il dilemma poi potrebbe ripresentarsi anche piu' avanti. "Non sono molti gli italiani che scelgono la Cina come meta di vacanza invernale, di solito- spiega Caravita- abbiamo molte prenotazioni per la bella stagione". Al contrario, "sono molti i cinesi che ritornano 'a casa' in questo periodo", anche in occasione del loro Capodanno, "ma prenotano di solito in cinque o sei agenzie in Italia, che non sono associate con noi". (Vel/ Dire)