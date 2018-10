Vacanze estive e voli in ritardo o cancellati, Bologna nella worst 5 per passeggeri coinvolti

25mila passeggeri coinvolti, 230 voli, circa sei milioni di euro di reponsabilità finanziarie stimate. Sono le dimensioni dei disagi rispetto a voli cancellati o in ritardo, subiti dai viaggiatori che sono passati a ll'aeroporto di Bologna nell'estate 2018, elaborati dalla start up Airhelp e riproposti ieri sera durante la trasmissione Report.

Secondo la tabella mostrata l'aeroporto Marconi -non responsabile per i ritardi, attribuiti invece alle compagnie aeree- se la cava con il quinto peggior posto, fuori dal podio poco prestigioso sui cui gradni salgono invece il Fiumicino di Roma, il Malpensa di Milano e il Marco Polo di Venezia. A precedere Bologna è Orio al Serio per Bergamo.

Una estate funesta quella appena passata, con i voli con disagi raddoppiati rispetto all'estate precedente, condizionata anche da diversi scioperi, ma anche da alcuni stop dello scalo bolognese dovuti a maltempo e bonifiche di bombe belliche.