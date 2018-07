Wow!Csa - i vincitori 2018

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è conclusa presso ZR Music Factory, l'11^ edizione del Music Contest Lab WOW!CSA di Music Academy Bologna. Dopo alcuni mesi di tutoring, sotto l'egida del Produttore artistico Paolo Valli, i Progetti selezionati, provenienti da tutta Italia, si sono esibiti live in uno showcase di fronte ad alcuni grandi professionisti della musica italiana. Ogni artista ha presentato tre brani originali che porteranno Niccolò Garro, aka Rossomalpelo, sul Palco del MEI il prossimo 30 settembre e allo Showcase di Londra il 19 novembre. Lo seguiranno a Londra anche Alys, giovanissima cantautrice Bolognese e Aliotho, duo elettropop con base a Milano e Bologna. Lo Showcase a Londra si svolgerà nei famosissimi The Joint Music Studios e una "giuria" di importantissimi professionisti consiglieranno i nostri giovani artisti sulle loro carriere. Nelle passate edizioni sono stati nostri "giurati", artisti come Ace degli Skunk Anansie, Bob James, addetto stampa e alla promozione per diverse etichette discografiche, Xantonè Blacq, musicista e produttore di Amy Winehouse, Neil Simpson discografico per SONY/ATV e tanti altri. Tutti i nostri Progetti selezionati hanno anche un repertorio originale in lingua inglese. Le attività di WOW!CSA riprenderanno con i Workshop e i Laboratori, dal prossimo mese di ottobre 2018 con tantissime novità. Tutte le attività sono gratuite e si svolgeranno presso la sede Music Academy in via dell'Idraulico 1 - Zona Roveri - Bologna www.music-academy.it info@ma2000.it Responsabile Progetto WOW! Flavio Grilli