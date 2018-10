Lodo nuovo giudice di X Factor. Asia Argento: "Auguri al biondino"

'Lodo' Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, al posto di Asia Argento a X Factor 12. E' il cantante bolognese dunque il quarto giudice insieme a Manuel Agnelli, Mara Maiongchi e Fedez.

Lodo a X-Factor, il messaggio di Asia Argento

Asia lascia ,dopo la bufera nella quale è stata trascinata per le accuse di molestie sessuali a lei rivolte da parte Jimmy Bennett. Da qui la decisione di Sky di allontanarla dal programma. Scelta accettata a malincuore dalla figlia di Dario Argento, che prima di abbandonare definitivamente il talent ha lanciato un messaggio diretto proprio a Lodo Guenzi, oltre che ai ragazzi concorrenti. “Questa sera la mia ultima puntata a X Factor - scrive Asia via Instragram - Voglio fare un in bocca al lupo al biondino che prenderà il mio posto, ma sopratutto alle fighissime band che avevo scelto con cura ed amore. Continuerò a sostenere i ragazzi e guardare il programma, spero che lo farete anche voi. Peace out!”.

Dietro a quel "biondino", simpatia o una nota di stizza? D'altronde che Asia lasci il programma a malincuore è cosa nota. Lei stessa lo ha confessato ai microfoni di Verissimo.

Chi è Lodo Guenzi

Di mestiere attore e molto attivo nella scena “alternativa” cittadina, contemporaneamente al successo con il gruppo, Lodo dopo aver sbancato Sanremo ha deciso di indossare i panni del regista per lo spettacolo di Dente e Guido Catalano e ha condotto il concertone del primo maggio di Roma. In questo momento Lodo recita nello spettacolo “Il giardino dei ciliegi. Trent’anni di felicità in comodato d’uso”, una rilettura moderna del lavoro di Anton Čhecov con la compagnia teatrale Kepler–452. In costante ricerca di una sfida diversa, è una metafora vivente di quella generazione precaria che canta a squarciagola le canzoni della sua band ai concerti.

Con “Lo Stato sociale” da Bologna alle piazze italiane

Lo stato sociale

Ne “Lo Stato sociale” Lodo Guenzi, oltre a cantare, suona chitarra, piano e sintetizzatore. La ribalta definitiva per il gruppo è arrivata proprio quest’anno, con il secondo posto a Sanremo. Dall’ambiente della musica underground di Bologna il gruppo è arrivato a riempire palazzetti e piazze italiane. Sbancando anche a casa, con un concerto da 13mila persone in Piazza Maggiore a Bologna. “Lo Stato sociale” era ormai da qualche anno tra i più apprezzati della scena indipendente italiana, sostenuto da una folta schiera di fedelissimi che hanno sempre apprezzato toni e messaggi irriverenti della band. A partire da “Mi sono rotto il c****”, uno dei brani più famosi e cavallo di battaglia dei loro concerti. Dopo aver esordito nel 2010 con l’Ep "Amore ai tempi dell'Ikea", e aver ampliato la formazione con l’ingresso di Enrico Roberto e Francesco Draicchio nel 2011, “Lo Stato sociale” pubblica nel 2012 il primo album intitolato “Turisti della democrazia”: sound electropop, brani ballabili e testi sarcastici ma anche autoironici come in “Sono così indie”. Seguono “L'Italia peggiore” nel 2014, a cui hanno collaborato anche il rapper Piotta e Max Collini (degli Offlaga Disco Pax) e “Amore, lavoro e altri miti da sfatare” nel 2017.

