Da Bologna al Corno alle Scale in bus, torna il servizio di trasporto a chiamata

Da domani e fino alla fine di marzo sarà possibile raggiungere gli impianti sciistici del Corno alle Scale e le principali località della Valle del Reno senza utilizzare l'auto ma comodamente seduti in autobus grazie a ColBus, il servizio di trasporto a chiamata che si effettua solo a seguito di prenotazione telefonica.

Città metropolitana-Destinazione turistica, Bologna Welcome, Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese, Alto Reno Terme e le strutture ricettive dell’area ripropongono l'iniziativa anche quest'anno in collaborazione con Saca, Tper e numerosi operatori privati del territorio. Una modalità di trasporto pubblico che favorisce il raggiungimento delle località appenniniche senza lo stress del traffico e del parcheggio.

Nelle giornate di 21,22,28 e 29 dicembre, 4,5,6 gennaio e ogni sabato e domenica dei mesi di febbraio e marzo, dalle 7.30 alle 19.30 il servizio ColBus unisce la comodità del treno fino a Porretta con il servizio bus che collega diverse località della Valle del Reno. Dalla stazione di Porretta Terme si prosegue con la linea 965 fino al Corno alle Scale con le seguenti fermate: Stazione di Porretta Terme - Silla - Gaggio Montano – Lizzano in Belvedere - Querciola - Vidiciatico – Madonna dell'Acero – Cavone (Corno alle Scale).

Per prenotare la corsa è consigliabile telefonare al numero 0534 31160 entro il venerdì alle ore 17 per il sabato ed entro il sabato alle ore 12 per la domenica fornendo il numero di posti da prenotare, la fermata di partenza e quella di arrivo, l’orario di partenza e il giorno desiderato per l’effettuazione del viaggio. Il call center è attivo dal lunedì al venerdì 8-12 e 14-17; il sabato 8-12. Il servizio di prenotazione non è attivo nei giorni festivi.

Le corse si prenotano anche scrivendo all’indirizzo email: saca.altoreno@sacaonline.it (è necessario lasciare un numero di telefono per permettere all’operatore di richiamare al fine di modificare e confermare il servizio richiesto).

È possibile salire/scendere a tutte le fermate già attive e segnalate sui percorsi.

I biglietti e le tariffe del servizio sono gli stessi dei viaggi Tper Extraurbani a zone. E’ possibile acquistare il titolo anche tramite l’app Muver o l'app Roger o acquistarlo in vettura con sovrapprezzo.