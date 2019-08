Gravidanza: gli alimenti che favoriscono la fertilità

Una corretta alimentazione è fondamentale per il benessere del nostro corpo, e se siete in cerca di una gravidanza, non dovreste sottovalutare l’importanza della dieta. Sono in crescita le coppie che si trovano ad affrontare problematiche di infertilità e, secondo alcuni dati del Ministero della Salute, in Italia una coppia su 5 che cerca una gravidanza ha difficoltà a concepire un bambino.

Uno studio della Harvard Medical School di Cambridge ha dimostrato che esiste una relazione tra l’assunzione di alcuni alimenti e la lotta all’infertilità femminile: ci sono, infatti, sostanze nutritive che possono stimolare l’ovulazione e che giocano un ruolo fondamentale per la fertilità.

Anche se non si può parlare di una vera e propria dieta generalizzata per la fertilità, esistono sicuramente dei cibi che la favoriscono, aiutando il concepimento.

L’importanza di uno stile di vita sano

Se è vero che una dieta perfetta, generalizzabile e valida per tutte le donne non esiste, sicuramente esistono alcuni punti fermi da rispettare, come il fatto che la quantità introdotta di cibo deve essere in equilibrio con il consumo effettivo giornaliero richiesto, mentre la qualità degli alimenti dovrebbe essere la più variegata possibile.

La prima regola d’oro per diminuire il rischio di problematiche legate alla fertilità consiste nel mantenere il peso forma: sia il sottopeso che il sovrappeso, infatti, danno vita a seri disturbi ormonali che possono influire sul ciclo mestruale e sull’ovulazione. La massa corporea ha un rapporto critico con la corretta funzionalità endocrina e quindi con la fertilità femminile: l’eccesso o il deficit di massa grassa viscerale possono provocare, infatti, irregolarità del ciclo o la sua totale mancanza, comportando anomalie o assenza di ovulazione.

Per rimanere in forma, è importante seguire un’alimentazione varia ed equilibrata: diversi studi hanno dimostrato che mangiare sano riduce del 66% il rischio di soffrire di infertilità per problemi di ovulazione. In particolare, secondo diversi esperti, la dieta mediterranea sarebbe piuttosto indicata per aumentare le possibilità di una gravidanza, essendo un regime alimentare ricco di cibi che contengono sostanze nutritive molto importanti.

La dieta per la fertilità

Ma quali sono i cibi che non dovrebbero mancare sulla tua tavola per aiutare il concepimento e favorire la fertilità? Ecco una lista dei più importanti.