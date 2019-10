4 alimenti che aiutano a restare in forma

Arrivato l'autunno è tempo di rimettersi in forma, avere uno stile di vita più sano e andare in palestra. Spesso però, una vita frenetica o i troppi impegni a lavoro non permettono di avere un'alimentazione corretta. Come fare? Basta scegliere alcuni alimenti che aiutano il nostro corpo a non prendere peso. Vediamo insieme cinque alimenti che aiutano il nostro metabolismo

Il cavolfiore

Il cavolfiore, così come tutti i tipi di cavoli, ha un bassissimo apporto calorico ma è molto ricco di minerali essenzuali e vitamina C. Contiene anche molte fibre, quindi aiuta l'azione drenante e l'elininazione dei liquidi in eccesso.

Le mandorle

Le mandorle contengono molte proteine, ferro, vitamine e minerali, ma al loro interno hanno anche acidi grassi insaturi della serie omega-3 ed omega-6, fondamenrali per l'organismo. Non solo, aiutano a contenere i livelli di glucosio nel sangue entro valori costanti, controllando lo stimolo della fame.

Salmone

Il salmone è un pesce ricchissimo di acidi grassi essenziali tra cui omega-3: un elemento importantissimo per il nostro corpo perchè favorisce la produzione di massa muscolare magra, contribuendo a riddurre il peso.

Funghi

I funghi sono completamente privi di grassi e hanno pochissime calorie. Sono un alimento che può consumato a pranzo o a cena, per avere un senso di sazietà, senza il rischio di assumere carboidrati.