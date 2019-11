Proprietà e benefici del mandarino: perché fa bene mangiarlo

Mangiare frutta e verdura fa bene al nostro organismo. E dopo aver scoperto i benefici del melograno e dei mirtilli rossi, ora scopriamo insieme tutte le proprietà dei mandarini.

Questo è l'unico frutto 'dolce' che appartiene alla famiglia degli agrumi, ed è ricchissimo di vitamina C, utilissima contro il raffreddore e i malanni invernali.

Non solo, le proprietà dei mandarini contribuiscono a proteggere le nostre mucose e i capillari. E' un frutto che contiene anche vitamina A, magnesio, ferro e acido folico.

E' facilmente digeribile, e non a caso contiene potassio e fibre, fondamentali per il corretto funzionamento dell'intestino. Non solo, aiuta a tenere sotto controllo la pressione, favorisce la diuresi e mantiene sotto controllo ritenzione idrica.

Per quanto riguarda i valori nutrizionali, è bene sapere che 100 grammi di mandarini corrispondono a 52 chilocalorie, 0,800 grammi di proteine e 13,300 grammi di carboidrati.