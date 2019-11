Offerte Black Friday: i migliori sconti su benessere e abbigliamento

Pronti, partenza ... è Black Friday ! E in vista del venerdì nero, il noto sito Amazon lancia super sconti e migliaia di grandi offerte ogni giorno,con consegne rapide. Non solo, Amazon anticipa i tempi.

La settimana del Black Friday infatti, inizia alle ore 00:01 del 22 novembre, per anticipare il boom del 29 novembre, giorno ufficiale del Black Friday.

Scorpiamo insieme alcune delle tantissime offerte!!!!

A Bologna

In città i negozi di abbigliamento si stanno preparando al 'venerdì nero' e molte vetrine annunciano già maxi sconti. Molte offerte partiranno anche sui siti delle grandi catene di abbigliamento, e in città fervono i preparativi. Molti negozi di abbigliamento monomarca in pieno centro annunciano sconti tra il 20 e il 30% , altri attendono il 29 per lanciare tutti i super sconti. Nel frattempo grandi offerte vengono proposte anche nei centri commerciali . Per il settore benessere invece, alcune grandi catene offrono maxi sconti. Ecco un elenco di attività pronte al Black Friday:

Sephora in va Farini, 6a

Douglas in via dell'Indipendenza, via Marco Polo, via d'Azefglio

Zara via dell'Indipendenza

H&M via dell'Indipendenza e Centro Commerciale Centro Nova

Piazza Italia in via dell'Indipendenza

Bata via dell'Indipendenza