Acqua micellare: cos'è e perché è importante

Prodotti per togliere il trucco ce ne sono a bizzeffe, ma la nostra attenzione oggi si sofferma sulle acque micellari: lozioni delicatissime in grado di rimuovere sebo in eccesso, tracce di trucco e sporco senza alterare il film idrolipidico della pelle, che rimane idratata e non “tira”. Si tratta, dunque, di un prodotto che svolge la funzione sia di latte detergente sia di tonico.

Acque micellari

Le acque micellari contengono micelle, cioè delle molecole che assumono l’aspetto di microsfere invisibili. Questi agglomerati, che sono costituiti da un polo idrosolubile e uno liposolubile, sono in grado di riconoscere la parte più untuosa della pelle e di catturare le impurità, che vengono rimosse molto facilmente, senza intaccare la pellicola protettiva della cute. A differenza di altri presidi, l’acqua micellare è indicata per tutti i tipi di pelle: quelle secche o sensibili non subiscono ulteriori danneggiamenti, mentre quelle grasse e impure vengono “neutralizzate” e non continuano a produrre sebo in eccesso.

Come si usano

Chi non vuole, però, rinunciare al proprio metodo di strucco, dalle salviettine alle mousse, ai gel a risciacquo, può sostituire il tonico con l’acqua micellare che, a differenza del primo, non contiene alcol e non sgrassa troppo la pelle.

Le acque micellari non andrebbero risciacquate, come indicato sui flaconi della maggior parte dei prodotti, ma sarebbe invece meglio farlo a causa della presenza di una quantità minima di tensioattivi inglobati nelle micelle che potrebbero dare la sensazione di “pelle che tira”, soprattutto nelle pelli più sensibili.

Consigli su come prendersi cura della propria pelle