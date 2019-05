Bava di lumaca: usi e benefici

La bava di lumaca è utilizzato come rimedio praticamente da sempre, ritornata alla ribalta negli ultimi anni perché inserita all'interno di numerosi prodotto cosmetici. Dalla Grecia al Medioevo, la bava di lumaca ha conosciuto un largo impiego anche nel campo medico, che la usave per curare problemi di stomaco, comr gastriti e ulcere peptiche, cicatrizzare le ferite e arrestare le emorragie.

Benefici

Così come l'olio di Argan, anche la bava di lumaca ha tantissimi benefici e proprietà per. Scopriamole insieme:

antirughe : ricca di elastina e vitamina E favorisce la produzione di collagene e contrasta i radicali liberi

: ricca di elastina e vitamina E favorisce la produzione di collagene e contrasta i radicali liberi idratante : ricca di proteine questa sostanza favorisce l’ossigenazione e l’idratazione dei tessuti

: ricca di proteine questa sostanza favorisce l’ossigenazione e l’idratazione dei tessuti rigenerante : la presenza di proteine ha un’azione rigenerante in grado di alleviare inestetismi e macchie cutanee

: la presenza di proteine ha un’azione rigenerante in grado di alleviare inestetismi e macchie cutanee cicatrizzante : allevia e rende meno visibili le cicatrici grazie alla presenza di collagene

: allevia e rende meno visibili le cicatrici grazie alla presenza di collagene anti smagliature : grazie alla presenza di vitamine e proteine riesce ad agire contro le smagliature

: grazie alla presenza di vitamine e proteine riesce ad agire contro le smagliature levigante ed esfoliante: grazie alla presenza di acido glicolico questa sostanza ha un’azione esfoliante contro macchie e acne

La bava di lumaca viene usata per la produzione di creme, cosmetici e prodotti per capelli, come balsami e maschere rigeneranti, che hanno come scopo quello di nutrire in profondità la cute e la struttura del capello, favorendone l’elasticità. Ovviamente bisogna essere costanti nell'applicazione dei prodotti.

Dove trovare prodotti a base di bava di lumaca a Bologna

Alcune attività dove è possibile trovare prodotti a base di bava di lumaca

Erboristeria del Borgo Bioma Via M. E. Lepido, Bologna

Erborirsteria La Contea via san Giuseppe Bologna

Erboristeria la Peonia via Murri Bologna