Ricrescita dei capelli: come fare un ritocco perfetto a casa

A causa dell'emergenza Coronavirus e le restrizioni imposte dal Governo bisogna stare a casa, ed è necessario prendersi cura di se stessi in questo periodo. I parrucchieri di fiducia sono chiusi, ma niente ferma la ricrescita dei capelli. In commercio però esistono numerosi prodotti con cui riusciremo a coprire totalmente la ricrescita di capelli bianchi o naturali. Per farlo seguite queste regole: il risultato sarà perfetto, proprio come dalla parrucchiera.

Ricrescita capelli: consigli importanti

Per prima cosa non fate la tinta sui capelli appena lavati. Questo serve per dare la possibilità al sebo, che avvolge la cute e i capelli, di proteggerli dall’aggressione delle tinte.

Fate sempre una prova antiallergica 48 ore prima se utilizzate per la prima volta un prodotto, così come riportato su ogni confezione

Utilizzare sempre il balsamo che si trova all'interno della confezione, perchè arricchito di principi nutritivi e per questo dona maggiore lucentezza e morbidezza alla chioma.

Seguire bene le istruzioni perchè i tempi per la posa dei prodotti possono variare in base alle marche, e al tipo di trattamento che si è scelto di fare.

Cosa serve

Tingere i capelli in casa è semplice. Vi basterà avere:

un asciugamano;

un pettine

guanti in lattice;

la tinta con il suo kit (pennello, balsamo, ecc).

Come fare

Applicate il prodotto sui capelli: attenzione, seguite le indicazioni riportate sulla confezione in base al tipo di effetto che volete ottenere

Lasciate in posa per il tempo indicato.

Sciacquate abbondantemente i capelli massaggiando la cute con acqua tiepida, fino a quando l'acqua, passando tra i capelli, non sarà trasparente.

Trucchi:

In ogni caso se non avete la possibilità di fare subito una tinta o se decidete di voler ritornare al vostro colore naturale potete ovviare al problema in maniera temporanea con alcuni piccoli trucchi:

Frangia asimmetrica: in questo modo si noterà con meno impatto il distacco netto tra un colore e l'altro.

Tingere con le varie tecniche di mèches come il balayage, l’ombré, lo shatush: tutti metodi che permettono di mascherare il passaggio netto di colore.

No alle acconciature come coda di cavallo o chignon perchè mettono in evidenza il colore della ricrescita.

Asciugare i capelli mossi o a boccoli grandi: il maggiore volume della chioma maschera il confine dei colori e dona un aspetto più curato