Coronavirus:  #losportrestaacasa - ginnastica a distanza per restare in forma

Ben 25.160 visualizzazioni complessive, fra cui 22.990 sulle tre pagine Facebook Uisp Faenza-Imola, SportUp e Impianto Ortignola, e 2.170 sui due siti internet Uisp Faenza-Imola e Impianto Ortignola, per una media di poco superiore alle 3.594 visualizzazioni per ciascuno dei sette video pubblicati fra giovedì 12 e mercoledì 18 marzo. E' questo il bilancio della prima settimana di #losportrestaacasa-Ginnastica a distanza, l'iniziativa del comitato territoriale di Imola e Faenza della Uisp, della società SportUp e del complesso sportivo "Enrico Gualandi" di Imola per tenere compagnia ai propri tesserati, anche nei giorni di chiusura dell'impianto e di sospensione dell'attività a causa dell'emergenza Coronavirus. Come? Proponendo loro esercizi per mantenersi in allenamento anche a casa ogni giorno differenti.

Esercizi/circuiti per le braccia, le anche, i piedi e gli addominali, ginnastica per la terza età e hatha yoga gli argomenti delle prime sette "lezioni".



"Non possiamo che essere contenti per il riscontro che stiamo ricevendo dai nostri tesserati, ma non solo - commentano Dino Battilani, presidente del comitato territoriale di Imola e Faenza della Uisp, e Paola Lanzon, presidente di SportUp -. Questo dimostra il desiderio forte di mantenere un contatto e un rapporto fra le persone, e una voglia altrettanto forte di condividere assieme la nostra passione comune per l'attività fisica e il benessere"



Particolare ringraziamento va a tutti gli istruttori che si sono resi e si stanno rendendo disponibili per questo servizio, che andrà avanti -per il momento- fino a venerdì 3 aprile, e si arricchirà di un'ulteriore proposta a cominciare da lunedì 23 marzo.

