Sant'Orsola: nasce la 'teen room' per lo svago dei giovani ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica

Uno spazio dove rilassarsi in 'santa pace', tra amici e senza i genitori, senza doversi adattare alle attività pensate per i bambini, staccando così dalle difficoltà delle terapie in ospale. E' questa la 'teen room', la nuova area dedicata agli adolescenti ricoverati nel reparto di oncoematologia pediatrica del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, inaugurata oggi.

Un'idea nata proprio dai ragazzi , realizzata grazie all'aiuto di Ageop e alla direzione generale del Policlinico, che ha sposato il progetto. Con la campagna "Lotto anch'io 2019" Ageop ha raccolto 80.416 euro, usati per finanziare il progetto.

All'interno della stanza ci sono divanetti, tavoli, un computer, console per i videogiochi, una tastiera per suonare e scaffali pieni di fumetti e giochi di societaà. "Non è facile ritagliare nuovi spazi in strutture come queste- sottolinea il numero uno di Pediatria, Andrea Pession alla Dire - ma è stato fatto un bel lavoro. Non è solo una stanza, è uno spazio dove avranno la loro privacy".