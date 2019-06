Appennino Bolognese: attivo il servizio di Assistenza Turistica

E' partrito il Servizio di Assistenza Turistica in tutti i Comuni del Distretto dell'Appennino Bolognese, attivo fino all'8 settembre 2019. Servizio mel quale non rientra il Comune di Marzabotto, in quanto non considerato 'zona turistica'.

A garantire assistenza medici di Medicina Generale che applicheranno quale partecipazione alla spesa da parte degli utenti, le tariffe stabilite dalla Regione Emilia Romagna con determinazione n. 6389 del 09.04.19 , "Indicazioni operative per l'organizzazione e lo svolgimento del Servizio di Assistenza Turistica per l'anno 2019".

Nel dettaglio:

euro 15 per visita ambulatoriale

euro 25 per visita domiciliare.

Nel periodo di attivazione del servizio di Assistenza Sanitaria Turistica, anche alle prestazioni erogate ai turisti da parte dei Medici del Servizio di Continuità Assistenziale verranno applicate a carico dell’utente le stesse tariffe sopra indicate.

Il servizio

Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e dal servizio di continuità assistenziale (guardia medica) la notte e nei giorni prefestivi e festivi.

Dal 17 giugno e fino all'8 settembre è attiva l’assistenza sanitaria turistica, riservata ai turisti italiani e stranieri, ai lavoratori stagionali e a tutti i cittadini con dimora occasionale.