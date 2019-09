Bimbo Run: 200 Harley Davidson sfilano per i piccoli pazienti dell’ISNB

E' tutto pronto per le oltre 200 le Harley Davidson che domenica 22 settembre, alle 13, sfileranno intorno all’ISNB. Il rombo dei motori annuncerà il loro arrivo ai piccoli pazienti che, accompagnati da genitori e operatori sanitari, raggiungeranno il piazzale per salutare i bikers e scattare foto ricordo in sella alle loro moto.

Per il settimo anno consecutivo, l'ISNB aderisce a Bimbo Run, la sfilata di solidarietà organizzata dai volontari della Thirteen Garage di Casalecchio, in collaborazione quest’anno con gli Hells Angels MC.

Il ricavato dell’evento sarà destinato a Bimbo Tu Onlus, l’associazione che da anni collabora con l’ISNB per animare le giornate in ospedale e sostenere i bambini ricoverati e le loro famiglie.



L’area pediatrica dell’ISNB

L’area pediatrica dell’ISNB garantisce assistenza ospedaliera ai piccoli pazienti affetti da particolari patologie neurologiche, come epilessia dell’età evolutiva, malattie neuromuscolari, disturbi dello spettro autistico e disturbi dello sviluppo, malattie neurologiche rare, paralisi cerebrali infantili, tumori del sistema nervoso centrale. Ne fanno parte 17 medici - di cui 8 neuropsichiatri infantili e 1 neuropsicologo, 4 fisiatri, 1 ortopedico, 1 chirurgo pediatrico, 3 neurochirurghi - 13 infermieri, 3 operatori socio-sanitari, 1 tecnico di neuro fisiopatologia, 4 fisioterapisti. Ogni anno vengono effettuati oltre 700 ricoveri, 350 dei quali in Day Hospital. Oltre 9.000, invece, le prestazioni ambulatoriali.