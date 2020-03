Cambio medico? Si procede online o tramite telefono

Se il proprio medico di Medicina Generale sta per andare in pensione oppure avete deciso di cambiarlo, è possibile eseguire la procedura on line o al telefono.



Le modalità

• Dal Fascicolo Sanitario Elettronico

• Dalla home page del sito dell'Ausl , per scegliere il medico di famiglia, andare nell’area informazioni e cliccare alla voce medici di famiglia. Successivamente compilare il modulo elettronico presente cliccando qui

• Contattando telefonicamente i seguenti numeri che potranno farsi carico della richiesta:

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30, il sabato dalle 7.30 alle 12.30 al seguente numero 051/4206221

dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 12.30 ai seguenti numeri telefonici 051/4583123, 051/6224269, 051/6644391, 051/809243, 051/6813629, 0534 20738

• Cliccando nella home page del sito www.ausl.bologna.it nell’area Servizi on line alla voce Zerocoda. In questo modo è possibile scegliere il giorno e l’ora dell’appuntamento ed accedere direttamente e senza attesa agli sportelli di anagrafe sanitaria.