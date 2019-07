Torna il 'Camper della Salute': due giorni di consulenze gratis

Torna a Bologna il tour del Social Camper della salute e del benessere: la struttura mobile che anche quest’anno porterà la cultura della prevenzione, con farmacisti e specialisti in grado di effettuare esami gratuiti e fornire consigli per la salute. Il Camper della salute sarà in Via Rizzoli sabato 6 luglio e domenica 7 luglio, dalle 10 alle 19, per poi proseguire alla volta di altri Comuni di Lombardia, Emilia Romagna e Toscana.

Il Social Camper offrirà anche nuovi servizi per la tutela della salute dei cittadini nei mesi estivi ospitando a bordo specialisti che illustreranno le regole per una corretta e sana esposizione al sole, la cura della pelle e il benessere donna.

Un ampio progetto che da tre anni attraversa diversi comuni d’Italia per promuovere capillarmente sul territorio una cultura della prevenzione, attraverso consulenze ed esami gratuiti come l’analisi dello stato di salute della pelle e del capello e la misurazione della pressione, che si propone di offrire ai cittadini un’estate sempre più protetta, garantendo loro un più facile accesso ai servizi legati al benessere e alla salute. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Bologna, è a costo zero per i cittadini e per le amministrazioni comunali coinvolte, grazie alla collaborazione di Energie Sociali Jesurum e di LloydsFarmacia del Gruppo ADMENTA Italia in sinergia con Partner Privati.

Le consulenze e le indicazioni gratuite offerte nella prima parte del tour relativamente alla cura della pelle e al benessere donna saranno possibili grazie all’impegno di La Roche-Posay Italia, Nestlè Skin Health con Cetaphil e Sandoz, che hanno voluto prendere parte all’iniziativa, condividendo il valore primario della prevenzione e l’importanza di garantire a ogni cittadino l’accesso ai servizi per la tutela della loro salute.



Calendario appuntamenti

6 luglio 2019 : via Rizzoli, dalle 10 alle 19, per parlare delle tematiche di 'Benessere donna'

7 luglio 2019: via Rizzoli, dalle 10 alle 19, per parlare di pelle sensibile e acne, fototipo e prevenzione melanoma, e Benessere donna (cura al femminile)