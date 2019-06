San Lazzaro: maxi riqualificazione della Casa della Salute, il progetto

Protagonista di un investimento da 3,4 milioni di euro la Casa della Salute di via Repubblica a San Lazzaro di Savena: un progetto importante, che prevede l'ampliamento e l'ammodernamento della struttura, secondo gli standard più innovativi in tema di sicurezza, confort e sostenibilità energetica. I fondi saranno stanziati in parte dalla Regione (2,5 milioni) e il resto dal Comune. Il progetto, nei minimi dettagli, sarà presentato ai cittadini lunedì 1 luglio, alle 20.30 nella sala Arci, alla presenza del sindaco Isabella Conti e del presidente Stefano Bonaccini. Si tratta di un ampliamento della struttura sanitaria già esistente, secondo gli standard più innovativi in tema di sicurezza, confort, sostenibilità energetica. In linea con le ultime linee guida emanate dalla Regione Emilia-Romagna in materia.

Il progetto

La nuova Casa della Salute integrerà l’offerta della struttura già esistente con un ampliamento di circa 1000 metri quadri. Il progetto consentirà di potenziare i servizi attualmente presenti e di attivarne di nuovi, organizzando gli spazi per aree di funzioni, in modo da facilitare la vicinanza e quindi il rapporto tra i professionisti di varie professionalità che vi operano e favorire il consolidamento della comunità professionale e il rapporto con la comunità sociale.

L'ampliamento degli spazi destinati agli ambulatori consentirà di aumentare sia la varietà dell'offerta della specialistica ambulatoriale (ad oggi 14 specialità presenti), introducendo ad esempio la reumatologia, la gastroenterologia e la psichiatria che sviluppare l’offerta delle specialità già presenti. Saranno quindi sviluppate le attività di prevenzione, presa in carico integrata multi-professionale e multi disciplinare per la gestione delle patologie croniche (diabete, esiti di infarto del miocardio, esiti da ictus e da emorragia cerebrale, bronchite cronica, enfisema, cirrosi epatica, neoplasie, Parkinson, Alzheimer, demenze).

Nell'area materno infantile è previsto un ampio spazio multifunzionale destinato alle attività di Corsi per le Mamme in attesa e attività ludiche per i bambini in carico alla pediatria di comunità. Sarà presente uno “Spazio Mamma” per consentire l'allattamento e il cambio dei piccoli in un ambiente riservato, durante le attese per accedere ai servizi. Adiacente all’area materno-infantile e pediatrica, sono stati individuati spazi per accogliere la neuropsichiatria e la logopedia, saranno inoltre disponibili ambulatori di pedodonzia per la presa in carico precoce delle malformazioni odontoiatriche.

Nella nuova Casa della Salute sarà disponibile un'area fisiatrica con ambulatorio specialistico e una palestra per la fisioterapia adulti, adiacenti l’area prelievi e terapia iniettiva, l’ambulatorio per la cronicità e la geriatria territoriale. L’area destinata alla Diagnostica Radiologica e Mammografica sarà completamente rinnovata ampliando anche gli spazi attesa.

Nella nuova struttura il primo piano è progettato per essere disponibile per la Medicina Generale. Sempre nella nuova struttura sarà presente una ampia sala Polivalente: uno spazio che sarà destinato ad attività di relazione, formative ed informative, rivolte alla comunità dei cittadini, realizzabili dai professionisti della comunità professionale ma anche dalle Associazioni di volontariato e dalle realtà sociali attive sul territorio. Nella nuova struttura sarà inoltre disponibile per gli operatori una Sala dedicata al consumo pasti.

Per quanto riguarda l’accesso alla nuova Casa della Salute, sarà effettuata una revisione degli spazi disponibili per destinazione parcheggio, con l’obiettivo di rendere maggior spazio disponibile sia per il pubblico che per gli operatori.

La Casa della Salute

Attualmente nella Casa della Salute di San Lazzaro, che lavora in collaborazione con la Casa della Salute di Ozzano e la struttura di Monterenzio, operano 190 professionisti e ospita, tra gli altri, i servizi di accesso, come CUP e anagrafe sanitaria, l’URP distrettuale, 14 ambulatori specialistici, il reparto di diagnostica, radiologia ed ecografia, la farmacia per la distribuzione diretta dei farmaci. Sono inoltre presenti i servizi infermieristici ambulatoriali e domiciliari, la distribuzione degli ausili per l’incontinenza, il Consultorio familiare e la pediatria di comunità. Oltre all’ambulatorio diurno di continuità assistenziale ad accesso diretto con i medici di continuità assistenziale, gli operatori del servizio socio-sanitario. Inoltre, con la recente installazione di 2 mammografi di ultima generazione, la Casa della salute è diventata anche un importante polo per la prevenzione del tumore alla mammella.

Si tratta dunque di una struttura che rappresenta il punto di riferimento sanitario per i 32mila cittadini residenti nel Comune e, per alcune funzioni, anche per i 77mila residenti nel Distretto. L’utenza della casa della salute di San Lazzaro ha un’età media di 47 anni ed 1 abitante su 4 ha oltre 65 anni. Gli ultra 75enni sono il 13,8%. È in aumento costante la domanda per la gestione delle patologie croniche, il 55% degli over 75enni è affetto da patologie cro

Le posizioni

“Si tratta di un progetto ambizioso e di grande importanza per il territorio e per tutto il sistema sanitario di questa regione - spiega Stefano Bonaccini - Confermiamo il forte impegno che insieme alle comunità locali mettiamo sul rafforzamento della sanità dell’Emilia-Romagna, anche portando i servizi lì dove sono cittadini e famiglie, vicini alle persone che più hanno bisogno, attraverso strutture che siano allo stesso tempo presidio utile alla prevenzione. La nostra sanità, pubblica e universalistica, è una eccellenza, migliorarla sempre una priorità, per rispondere al meglio ai bisogni di salute, contrastare le disuguaglianze e sostenere le persone più fragili. Abbiamo investito molto e continueremo a farlo, nell’edilizia sanitaria- prosegue il presidente della Regione- nel rinnovo delle dotazioni tecnologiche e per la diagnostica, nella realizzazione delle Case delle Salute e negli organici, viste le oltre 10mila stabilizzazioni e assunzioni a tempo indeterminato di medici, infermieri e operatori che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni. E abbiamo iniziato a restituire ai cittadini, abolendo i superticket per visite ed esami e il ticket base da 23 euro sulle prime visite per le famiglie con più di un figlio: siamo stati l’unica Regione in Italia a farlo- chiude Bonaccini- per un risparmio a favore degli emiliano-romagnoli superiore ai 30 milioni di euro l’anno, interamente coperti dal bilancio regionale, senza chiedere un euro allo Stato”.

“Il progetto di ampliamento della struttura in via della Repubblica – sottolinea il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti - parte dalla volontà di implementare e innovare la qualità del servizio, che già oggi rende la Casa della Salute di San Lazzaro un punto di riferimento per la prevenzione e la cura in tutto il distretto. Luoghi come questi sono fondamentali, soprattutto in una società che invecchia molto rapidamente. Solo a San Lazzaro gli over-75 sono il 13% della popolazione, con un tasso di anzianità del 211%. E’ quindi necessario implementare i servizi socio-sanitari, a partire dall’offerta ambulatoriale e specialistica, mantenendoli allo stesso tempo accessibili per tutti i cittadini”.

Bonaccini visiterà anche l’Area Pediatrica dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB), subito prima del Comune di San Lazzaro, dove l’associazione ‘Bimbo Tu’ ha realizzato il Progetto Lucrezia che ha reso l’area a misura di bambino. Ad accompagnarlo il direttore generale dell’Azienda Usl di Bologna, Chiara Gibertoni, i responsabili dell’Associazione che ha per scopo di portare aiuto, assistenza e supporto, materiali, logistici, morali, psicologici ed economici, direttamente ed indirettamente, ai bambini ed alle famiglie dei bambini affetti da Tumori del Sistema nervoso e da altre gravi patologie encefalo-midollari. Ti.Ga.