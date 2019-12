Donati alla Casa della Salute della Vallate materiali per 1300 euro

Materiali per oltre 1300 euro sono stati donati all’Assistenza Domiciliare della Casa della Salute della Vallata: 2 Carrelli, 4 borse infermieristiche e 7 saturimetri portatili sono stati consegnati al Servizio Infermieristico Domiciliare dagli organizzatori della 'StraVallata 2019', e da Donatella Donnoli in ricordo dello zio Giorgio Turrini. Alla cerimonia di consegna, hanno presenziato i Sindaci Mauro Ghini, (Borgo Tossignano), Beatrice Poli (Casalfiumanese) e Gabriele Meluzzi (Fontanelice), il direttore del Direttore del Distretto dell’Ausl di Imola Alberto Minardi e le coordinatrici infermieristiche di Nucleo Cure Primarie e dell’Assistenza Infermieristica Domiciliare di Imola e Vallata, Cristina Bortolotti e Patrizia Lanzoni.



“La StraVallata è nata 2 anni fa per unire un momento di socializzazione, divertimento e salute al sostegno alla nostra Casa della Salute – ha spiegato la portavoce degli organizzatori della Stravallata, Gigliola Poli - Siamo soddisfatti perché riteniamo che le risposte alla comunità date insieme siano un valore aggiunto, e noi siamo un bel gruppo: Auser Imola sezione di Casalfiumanese, Ass. Federica Negri, Ass. Campeggiatori dell’Imolese, Avis sez. Casafliumanese, Agrimola, ASD Bocciofila Valsanterno, ProLoco Casalfiumanese, Valsanterno 2009 APD, Sporting Valsanterno, Ass. Turistica ProLoco Sassoleone, Polisportiva S. Martino, Sassoleone 2015 APD e ProLoco San Martino.

Ma soprattutto ringraziamo tutti i concittadini che hanno partecipato alla StraVallata e che hanno permesso tutto questo e che sono certa risponderanno positivamente alla chiamata anche il prossimo anno”.



Alberto Minardi ha portato i ringraziamenti dell’Azienda Usl di Imola, evidenziando l'importanza della partecipazione dei cittadini nell’individuazione dei bisogni e nella risposta operativa.