Coronavirus: LloydsFarmacia consegna a domicilio gratuita di farmaci e parafarmaci per tutto il mese di aprile

LloydsFarmacia, con il contributo di Bayer Italia, comunica che proseguirà il servizio di consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci per l’intero mese di Aprile, presso tutte le LloydsFarmacia presenti sul territorio della città di Bologna, di cui 3 a San Lazzaro di Savena.

Il servizio

Il servizio, operato dal provider Pharmap, partner di LloydsFarmacia, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

Per l’attivazione del servizio sarà sufficiente scaricare l’App LloydsFarmacia, procedendo poi con la richiesta di consegna, o in alternativa chiamare il numero unico 02/80011022 che LloydsFarmacia ha scelto di mettere a disposizione per agevolare chi non avesse la possibilità di avere a disposizione dispositivi mobili oppure per chi avesse difficoltà tecniche nell’utilizzo dell’APP.

Il Numero 02 80011022 è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Il numero è dedicato esclusivamente a tutto ciò che riguarda il servizio di consegna domiciliare dei farmaci e parafarmaci effettuato da Pharmap per le farmacie Lloyds indicate nell’elenco al link sopra.

Oltre al servizio di consegna gratuita a domicilio, è attivo anche il servizio di ‘prenotazione&ritiro in Farmacia’ che dà la possibilità di effettuare l’ordine tramite App LloydsFarmacia dedicata e di ritirarlo poi in farmacia.

Elenco completo della farmacie LIoyds a Bologna

Lloyds Farmacia Andrea Costa (Centro Commerciale Coop) Via Andrea Costa, 156 int 1/2 Tel: 051-6142482 Lloyds Farmacia Emilia Ponente Via Emilia Ponente, 258/ba Tel: 051-569724 Lloyds Farmacia San Donato Via S. Donato, 99 Tel: 051-503058 Lloyds Farmacia Del Pilastro Via Grazie Deledda 26/A Tel: 051-510204 Farmacia Comunale Dispensario Fiera P.zza Costituzione, 6 Tel: 051-352181 Lloyds Farmacia Centrale P.zza Maggiore, 6 Tel: 051-239690 Lloyds Farmacia Arno (Centro Commerciale) Via Arno, 38/A Tel: 051-461370 Lloyds Farmacia Azzurra Via Azzurra, 52/2 Tel: 051-300417 Lloyds Farmacia Barbieri Via Barbieri, 121 Tel: 051-355863 Lloyds Farmacia Battindarno Via Battindarno, 28 A - BTel: 051-382646 Lloyds Farmacia Cavazzoni Via Cavazzoni, 2 Tel: 051-440639 Lloyds Farmacia Repubblica (Centro Commerciale Repubblica) Via Cleto Tomba, 29 Tel: 051-6332903 Lloyds Farmacia Crocioni Via Crocioni, 1/A 051-435958 Lloyds Farmacia De Nicola (Centro Commerciale Casteldebole) Via De Nicola, 1 Tel: 051-561509 Lloyds Farmacia Battaglia Via della Battaglia, 25/E Tel:051-474518 Lloyds Farmacia Don Sturzo Via Don Sturzo, 31 Tel: 051-432289 Lloyds Farmacia Ferrarese Via Ferrarese, 153/ d-e-f Tel:051-365887 Lloyds Farmacia Marzabotto Via Marzabotto, 14 Tel: 051-6140020 Lloyds Farmacia Murri Via Murri, 131/F Tel: 051-6235757 Lloyds Farmacia San Giuseppe Via Saragozza, 105 Tel: 051-6446394 Lloyds Farmacia Stendhal Via Stendhal, 5/a Tel: 051-322235 Lloyds Farmacia Toscana Via Toscana, 38/P Tel: 051-474488 Lloyds Farmacia Triumvirato Via Triumvirato, 28 Tel: 051-382447 Lloyds Farmacia Felsina Viale Felsina 33/A Tel: 051-544065