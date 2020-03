Coronavirus: le farmacie Lloyds consegnano gratis a casa farmaci e parafarmaci

Le farmacie LloydsFarmacia presenti a Bologna hanno attivato la consegna a domicilio gratuita di farmaci e parafarmaci per tutti, nel mese di marzo.

Il servizio di consegna gratuita a domicilio sarà disponibile insieme al servizio di ‘fast track’, dedicato a ‘saltare le code’ e a contribuire ad evitare affollamenti in farmacia. L’iniziativa congiunta LloydsFarmacia-Bayer Italia, è prorogata ed estesa a tutta la cittadinanza su 133 farmacie Lloyds a livello nazionale, in una fase in cui la diffusione del Coronavirus porta a confermare e a rinnovare il proprio sostegno, impegno e servizio alla popolazione, giorno per giorno.

L'iniziativa

Il servizio, operato dal provider Pharmap e rivolto a tutti coloro che lo desiderino, offre ai cittadini la possibilità di ricevere, direttamente a casa, farmaci e parafarmaci. Se desiderato, nei casi che lo necessitino, il servizio prevede anche il ritiro della ricetta, a cura di Pharmap, presso il proprio medico di medicina generale. I vettori dedicati alla consegna a domicilio sono tenuti a rispettare il protocollo igienico sanitario di protezione, che prevede azioni e dispositivi dedicati.

Come si attiva il servizio

Per l’attivazione del servizio, sarà sufficiente chiamare la LloydsFarmacia più vicina o utilizzare l’app Lloyds, procedendo poi con l’ordine o - a cura di Pharmap - il relativo ritiro della ricetta. La gratuità del servizio è riferita alle consegne garantite nelle fasce orarie predefinite, le consegne urgenti entro 1 ora rimangono a pagamento.

I farmacisti LloydsFarmacia sono disponibili per ogni ulteriore informazione e chiarimento sul servizio, sulla sua gratuità e sulle modalità di accesso.

L’iniziativa congiunta LloydsFarmacia-Bayer Italia rinnova ed estende a tutta la popolazione l’impegno condiviso, già offerto nei mesi invernali fra dicembre e febbraio, per tutti gli over 65 a sostegno delle fasce più fragili della cittadinanza.

Elenco completo della farmacie LIoyds a Bologna