Coronavirus: visite ambulatoriali della Guardia Medica solo dopo contatto telefonico

In vista dell'emergenza Coronavirus, e al fine di limitarne la diffusione, da oggi, 7 marzo 2020, le visite ambulatoriali della Continuità Assistenziale solo dopo contatto telefonico.

Attraverso una nota l'Ausl comunica: "Per contenere il contagio ed evitare gli assembramenti - si legge - per accedere agli ambulatori della Continuità Assistenziale è necessario telefonare preventivamente allo 051 3131, per una prima valutazione delle eventuali condizioni di salute del paziente e di possibile rischio infettivo. Sarà il medico di Continuità Assistenziale ad ammettere il paziente in ambulatorio , ed ad effettuare le attività necessarie".



La Continuità Assistenziale è attiva: