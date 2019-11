San Benedetto: installati 2 nuovi defibrillatori nella frazione di Ripoli

Due nuovi defibrillatori sono stati installati nella frazione di Ripoli, a San Benedetto Val di Sambro. Strumenti acquistati grazie alle risorse messe a disposizione dai gruppi di volontari, che in questi anni hanno curato le varie iniziative di valorizzazione di Ripoli, quali Borghi diVini, rassegna dedicata all'enogastronomia, o la Ripoli Trail, manifestazione di corsa competitiva sui sentieri dell'Appennino.

I dispositivi sono stati collocati presso il centro civico di Santa Maria Maddalena ed in via Santa Cristina.

"Non credo servano tante altre parole oltre ad un vero e sentito grazie, che rivolgo a tutte le persone che hanno impegnato ed impegnano molto del loro tempo per iniziative di questa natura" - ha commentato il sindaco Alessandro Santoni, alla consegna degli strumenti, importantissimi per salvare vite.