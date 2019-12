Over 65: i farmaci arrivano a casa gratis con LloydsFarmacia

E' partito a dicembre e terminerà a febbraio 2020 il servizio di consegna gratuita a domicilio presso 24 LloydsFarmacia. Un'iniziativa impprtante, congiunta LloydsFarmacia-Bayer Italia, e pensata per la fascia di popolazione più fragile, nei tre mesi più freddi dell’anno.Nei tre mesi più freddi dell’anno, per gli over 65 arriva la consegna gratuita a domicilio di farmaci e parafarmaci. Dal 1 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020, tutti gli ‘over 65’ che lo desiderino potranno prenotare telefonicamente farmaci e parafarmaci dalla LloydsFarmacia più vicina e riceverli comodamente a casa. Le modalità di accesso al servizio sono pensate per agevolarne e incentivarne il più possibile l’utilizzo. Per attivarlo, basta effettuare un primo e unico accesso alla LloydsFarmacia più vicina.



Con il documento di riconoscimento sarà possibile attivare il servizio di prenotazione e consegna gratuita dell’ordine a domicilio. Se necessario, il servizio di consegna - curato dalla società incaricata Pharmap - prevede su richiesta del cliente, il ritiro della relativa ricetta, presso il medico di medicina generale di riferimento che avrà cura di indicare in quale farmacia dovrà essere consegnata. Il servizio, rivolto alla fascia di popolazione particolarmente soggetta a patologie croniche e relativa assunzione farmaci, vuole sostenere concretamente l’aderenza alla terapia: un tema sempre più centrale e fondamentale per la salute del paziente e per il contenimento della spesa pubblica.

L’iniziativa, che coinvolge un totale di 24 LloydsFarmacia a Bologna, prende le mosse dal progetto welfare - che prevedeva fra l’altro proprio la consegna gratuita a domicilio - promosso la scorsa estate dal Comune di Milano e LloydsFarmacia ed è realizzata con il contributo di Bayer Italia. In questo caso, il focus è dedicato ai freddi mesi d’inverno.



Elenco completo della farmacie aderenti a Bologna