Palazzo Pepoli: controlli gratis nella giornata dedicata alla salute del cuore

Una giornata dedicata alla salute del cuore, per parlare dei fattori di rischio e confrontarsi con esperti sulle tematiche della prevenzione: torna nella Corte di Palazzo Pepoli in via Castiglione, 8, la “Giornata del Cuore”, giunta alla sua sesta edizione. Organizzata dalle tre Unità Operative di Cardiologia dell’Azienda USL di Bologna – Ospedale Maggiore, Ospedale Bellaria ed Ospedale di Bentivoglio – insieme all’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, la Fondazione Italiana per il Tuo Cuore e l’Associazione di volontariato “Gli amici del Cuore” di Bologna, con il patrocinio del Comune di Bologna, la manifestazione ha visto la partecipazione nel 2019 di circa 700 persone.

L'evento e i controlli

Dalle 10 alle 18 i cittadini potranno recarsi a Palazzo Pepoli per la determinazione dell’assetto lipidico e glucidico del sangue, per controllare i parametri vitali, mentre medici, infermieri e nutrizionisti saranno a disposizione per consigli sui corretti stili di vita e su come correggere eventuali fattori di rischio cardiovascolare.

Durante la giornata si svolgeranno inoltre brevi presentazioni sulla prevenzione cardiovascolare e saranno svolte dimostrazioni di rianimazione cardiopolmonare da parte dei cardiologi istruttori certificati dell’American Heart Association.

Testimonial dell’edizione 2020 è il fotografo Nino Migliori, da sempre a fianco della manifestazione, che sarà presente a Palazzo Pepoli durante la Giornata.

L’ingresso alla giornata è libero.