Ospedale Bellaria: uno spazio per il benessere delle donne durante e dopo i trattamenti oncologici

“Donne al Centro” è uno spazio Polifunzionale presso l’Ospedale Bellaria di Bologna, pensato per favorire il completo recupero del benessere psico-fisico delle pazienti durante e dopo i trattamenti oncologici.

L’obiettivo è mettere “al centro” del percorso di cura la persona, attraverso attività multidisciplinari quali yoga, ginnasticadolce, attività manuali, creative e buone pratiche nutrizionali, offrendo anche altri servizi come il punto di ascolto, lo sportello legale, oltre all’organizzazione di incontri tematici e di conferenze.



Un progetto possibile grazie anche al contributo di Alce Nero, che darà il suo contributo per supportare “Donne al Centro” tingendo di rosa l’etichetta della passata di pomodoro biologico, distribuita con una grafica speciale in edizione limitata, impreziosita dal Fiocco Rosa simbolo Komen Italia e della lotta ai tumori del seno.