Dal 1 al 7 ottobre 'Settimana mondiale per l'allattamento'

Dal 1 al 7 ottobre torna la Settimana mondiale per l'Allattamento materno. L’Azienda Usl di Bologna, per l’occasione, ha organizzato 8 flash mob a Bazzano, Budrio, Casalecchio, San Giovanni in Persiceto, Castel Maggiore, Alto Reno Terme, Vergato e San Lazzaro in cui le mamme occuperanno lo spazio pubblico per allattare i loro bambini. Novità di quest’anno, assieme a mamme, papà, bambini e professionisti dei consultori, anche i lettori di “Nati per leggere” per sensibilizzare sull'importanza dell'allattamento al seno.



L'Azienda USL di Bologna sostiene le buone pratiche per promuovere l'allattamento al seno già durante i Corsi di accompagnamento alla nascita, a cui hanno partecipato lo scorso anno 1666 donne.



Nei tre Ambulatori per Allattamento dell’Azienda USDL di Bologna le ostetriche forniscono consulenze per favorire la pratica dell’allattamento al seno e 1000 sono state le donne che vi si sono rivolte. Vi è stato così un aumento della scelta dell'allattamento esclusivo, passando dal 57,1% nel settembre 2014 all’80% attuale.

