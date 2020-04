Coronavirus e quarantena: come rinnovare la Tessera Sanitaria

A causa dell'emergenza sanitaria in corso e le forti restrizioni alla mobilità per cercare di arginare il dilagare del Coronavirus, è stata riformulata la modalità per ottenere alcuni documenti importanti, tra questi la Tessera sanitaria.

Chin possesso di una Tessera Sanitaria plastificata scaduta a partire dal 1 gennaio 2020, o in scadenza fino al 30 giugno , in applicazione del DM n. 9 del 2 marzo 2020, possono stampare autonomamente una copia cartacea della stessa che avrà validità estesa automaticamente fino al 30 giugno 2020. Questa copia non è utilizzabile all’estero.

Come ottenere la stampa

Per ottenere la stampa è necessario accedere ad area riservata cittadino del sito www.sistemats.it , utilizzando le proprie credenziali SPID. In alternativa l’assistito si può rivolgere telefonicamente agli sportelli del proprio distretto sanitario.

Stessa procedura per chi è privo della propria Tessera Sanitaria plastificata a causa di smarrimento, furto o perchè non l’ha mai ricevuta.