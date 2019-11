Virtus: giocatori incontrano i bambini dell'area pediatrica dell'Isnb

Grande festa domani, quando i giocatori della Virtus Pallacanestro Bologna visiteranno i bambini dell’ISNB. Venerdì 29 novembre, alle 15, Giampaolo Ricci, Alessandro Pajola e David Cournooh saranno volontari per un giorno di Bimbo Tu, per l’iniziativa Libri a rotelle.

Ogni venerdì, i volontari di Bimbo Tu offrono ai piccoli pazienti ricoverati all’ISNB i Libri a rotelle, una biblioteca mobile messa a disposizione di chiunque voglia prendere in prestito un libro o una rivista, anche se impossibilitato a lasciare la propria stanza. Giampaolo Ricci, Alessandro Pajola e David Cournooh lasceranno la loro divisa in spogliatoio per indossare le magliette da volontario di Bimbo Tu.

I cestisti della Virtus condurranno i Libri a rotelle per i corridoi dell’ISNB, raggiungendo anche i reparti dedicati agli adulti. Il giro si concluderà in area pediatrica dove i volontari per un giorno regaleranno ai piccoli ospiti un pomeriggio di spensieratezza.

A tutti i pazienti verranno regalati palloni e borse sportive della Virtus Pallacanestro.



L’area pediatrica dell’ISNB

L’area pediatrica dell’ISNB garantisce assistenza ospedaliera ai piccoli pazienti affetti da particolari patologie neurologiche, come epilessia dell’età evolutiva, malattie neuromuscolari, disturbi dello spettro autistico e disturbi dello sviluppo, malattie neurologiche rare, paralisi cerebrali infantili, tumori del sistema nervoso centrale. Ne fanno parte 17 medici - di cui 8 neuropsichiatri infantili e 1 neuropsicologo, 4 fisiatri, 1 ortopedico, 1 chirurgo pediatrico, 3 neurochirurghi - 13 infermieri, 3 operatori socio-sanitari, 1 tecnico di neuro fisiopatologia, 4 fisioterapisti. Ogni anno vengono effettuati oltre 700 ricoveri, 350 dei quali in Day Hospital. Oltre 9.000, invece, le prestazioni ambulatoriali.