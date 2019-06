Salute e prevenzione: consulti e controlli gratis a Bologna

Dal 10 al 14 giugno il camper- ambulatorio mobile del Centro Medico Santagostino sarà in “tour” per la città di Bologna, con un programma di consulti e controlli gratuiti rivolti alla cittadinanza, mentre nella sede di via Giuseppe Massarenti ci saranno consulti ortodontici e di medicina estetica

Il Centro medico

In quasi cinque anni di attività 16mila Bolognesi hanno scelto il Centro Medico Santagostino. Un numero in crescita costante che ha spinto il poliambulatorio ad allargarsi ulteriormente: da inizio anno sono attivi 6 nuovi ambulatori, per un totale di 265 metri quadrati aggiuntivi, con molto spazio dedicato alla psicoterapia, una delle specialità più richieste dall’utenza bolognese.

Le visite gratis

Dal 10 al 14 giugno il poliambulatorio organizza i “Santagostino Open Days”: cinque giorni in cui su un camper verranno effettuati, oltre alla misurazione dei parametri vitali, consulti sull’autopalpazione del seno, consulti podologici, consulti con il dermatologo, consulti vaccinali e pediatrici.

Inoltre, nella sede di via Massarenti 46i, ci sarà la possibilità di prenotare (allo 051 398121) e accedere a un consulto ortodontico gratuito destinato ai bambini, per valutare eventuali difetti di malocclusione e difetti dentali, con l'obiettivo di consigliare e indirizzare i genitori, se necessario, verso la più adeguata terapia ortodontica (apparecchio o altro) per i propri figli.

Per gli adulti invece, il consulto di medicina estetica è in programma, sempre su prenotazione allo 051398121, un incontro con il medico estetico per conoscere i metodi non invasivi che aiutano a prevenire o ridurre segni e piccoli difetti causati da invecchiamento, affaticamento fisico o eventi traumatici.

Il calendario e le tappe del camper