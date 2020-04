Quali sono i criteri che oggi il giudice utilizza per determinare l’assegno di divorzio? Parola all'avvocato

L’ASSEGNO DI DIVORZIO

Quali sono i criteri che oggi il giudice utilizza per determinare l’assegno di divorzio? Per 40 anni il principale riferimento è stato il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio. L’orientamento è però cambiato di recente, lasciando spazio al criterio dell’autosufficienza economica del coniuge.

L’avvocato Carla Voria del foro di Bologna, che cura la rubrica “Parola all’avvocato” per Bologna Today, lo spiega in questo video

