Consegne a domicilio in sicurezza ai tempi del Covid-19: il Tribunale di Bologna dà ragione ai riders

Il caso

Lo scorso 10 aprile un fattorino di cibo a domicilio per una nota piattaforma online, ha chiesto al Tribunale di Bologna di ordinare alla società di consegnargli con urgenza i dispositivi di protezione individuale quali mascherine protettive, guanti monouso, gel disinfettanti e prodotti a base alcolica per la pulizia dello zaino, in modo sufficiente per fare fronte alle numerose consegne settimanali.

La società datrice di lavoro, infatti, nonostante le sue richieste, non gli aveva fornito i dispositivi, giustificandosi con la difficoltà di reperirli.

La decisione

Il Tribunale di Bologna, con un provvedimento d’urgenza, ha accolto la richiesta del rider. Il giudice ha stabilito infatti che, nonostante il fattorino fosse un lavoratore autonomo, allo stesso fossero applicabili le tutele del lavoro subordinato per ciò che concerne, quantomeno, le norme riguardanti la sicurezza e l’igiene.

Per queste ragioni, viste le disposizioni anticontagio da Coronavirus previste dal decreto legge dell’8 marzo 2020, la società datrice di lavoro è stata condannata con effetto immediato a consegnare al fattorino tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti.