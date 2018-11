Emergenza abitativa, Merola striglia Acer: 'Problema non sono gli immigrati'

"Non ha senso che Acer faccia una conferenza stampa il giorno prima di questo convegno per permettere al 'Resto del Carlino' di dire che ci sono troppi immigrati che hanno la casa popolare". Cosi' il sindaco di Bologna Virginio Merola ha tirato le orecchie al presidente dell'azienda pubblica per la casa Alessandro Alberani, aprendo questa mattina il convegno "Bologna, la domanda di casa. Una lettura delle graduatorie comunali 2018".

"Stiamo lavorando molto bene, Acer sta lavorando molto bene, l'assessore sta dando l'anima", ha aggiunto il sindaco facendo riferimento a Virginia Gieri, titolare delle deleghe alla casa, Emergenza abitativa e Lavori pubblici. "Quello che presentiamo oggi e' il risultato del lavoro fatto finora, non abbiamo bisogno di protagonismo, non abbiamo bisogno di dire chi e' il piu' bravo, il mio e' un richiamo al lavoro di squadra, se sono stati messi li' e' perche' li ho scelti io", ha chiarito a margine del convegno.

Il primo cittadino ha rimproverato pubblicamente l'ex segretario bolognese della Cisl, per cinque anni a capo di Acer per incarico conferitogli nel gennaio 2017 dalla Conferenza degli Enti composta dai sindaci dei Comuni della citta' metropolitana su proposta di Merola.

"Anche perche' poi viene sempre interpretato il dato sulla casa come se il nostro problema principale fosse quanti sono gli italiani che hanno lacasa e quanti gli immigrati", ha rincarato il sindaco riferendosi al titolo del principale quotidiano locale che oggi recita: "Case Acer. Storico sorpasso degli stranieri. Agli italiani soltanto il 40% degli alloggi", registrando l'inversione di tendenza che si e' avuta nel 2018, mentre nel complesso piu' di 8 abitanti su 10 delle case popolari sono italiani (82,21%), soprattutto anziani soli, i cittadini non comunitari sono il 15,67% e i comunitari il 2,12%.

"Il nostro problema principale- ha concluso Merola- e' che non ci arriva una lira da Roma da anni. Stiamo comunque dando una risposta molto equa e forte che guarda ai redditi delle persone per aiutarle a mettere su famiglia".

Oltre seicento in tre anni le case Acer che saranno ripristinate, come spiegato dal sindaco che, tra i progetti del piano casa del Comune, inserisce anche il ripristino del fondo sociale per l'affitto e gli interventi all'ex mercato ortofrutticolo, villa Celestina ed Ex Beretta. (Dire)