Come arredare una piccola cucina: 3 consigli

Le nuove case sono ben diverse da quelle di 'una volta': spazi più piccoli e funzionali, balconcino e raramente giardino. Questo perchè le città sono in continua crescita e alla classica villetta spesso si preferiscono palazzine con più appartamenti. Ma non solo, perchè sono cambiate le esigenze di mercato e le condizioni economiche.

Ma come utilizzare al meglio gli spazi? Soprattutto quando l'area dedicata alla cucina è molto piccola?

Ovviamente il consiglio è quello di ottimizzare al meglio ogni angolo, senza però renderla soffocante e claustrofobica.

Ecco tre consigli utili per rendere la cucina vivibile al 100%

Mobili da scegliere

La prima cosa per arredare uno spazio piccolo è scegliere i mobili, che devono essere necessariamente polifunzionali per poter raccogliere diversi oggetti.

Quindi, vi consigliamo di puntare su credenze con ante, cassetti e ripiani dove poter riporre tutto l’occorrente da utilizzare in cucina. Un altro consiglio utile è sfruttare le altezze, inserendo mensole e ripiani alti.

Colori vivaci

Un modo per far sembrare lo spazio più ampio è optare per colori vivaci sia per i mobili sia per il frigorifero, in modo da creare un contrasto netto e deciso rispetto alle pareti.

Usare tonalità vibranti renderà non solo l’ambiente più vivace, ma contribuirà a rendere tutto lo spazio molto più luminoso e ampio.

Ottimizzare gli spazi

Ottimizzare gli spazi a disposizione significa arredare anche gli angoli, sfruttando al meglio tutta la metratura della stanza. Come? Ad esempio inserendo delle mensole ad angolo, oppure, degli scaffali e delle credenze con ante scorrevoli.

Per quanto riguarda il tavolo, in una cucina piccola è meglio optare per un tavolo a ribalta oppure per il classico tavolo da bar, da poter usare sia come tavolo da pranzo sia come zona lavoro.

Dove rivolgersi a Bologna

A prescidere dagli spazi che si hanno a disposizione, ecco un elenco di attività presenti a Bologna e alle quali rivolgersi per l'acquisto di una nuova cucina: negozi selezionati attraverso i commenti rilasciati dagli utenti in rete, con una ricerca online.

Dondi Home Divani - Lube Cucine Bologna in via Stalingrado

Centro Veneto del Mobile | Bologna in via Giuseppe Dozza

Scavolini Store in via Parmeggiani

Mobili Baldazzi design in via Emilia Ponente a Osteria Grande

Ikea in via J.Lennon a Casalecchio

Mondo Convenienza in via Cristoforo Colombo