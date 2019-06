Sai come avere sempre in ordine lo ‘sgabuzzino’?

Avere una casa sempre in ordine è difficile, soprattutto se si ha poco tempo a disposizione. Una soluzione è quella di organizzare al meglio tutti gli spazi, ma spesso mancano le idee e la voglia di tirare fuori le cose per poi mettere tutto al suo posto. In casa, tra gli spazi più in disordine c'è lo sgabuzzino: un angolo dove puntualmente ammassiamo di tutto senza renderci conto che questo peggiora solo la situazione. Come fare? Ecco qualche soluzione...

Come avere in ordine uno sgabuzzino

La porta dello sgabuzzino può essere già uno spazio da utilizzare, comprando e attaccando un multi tasche, anche da pochi euro. Uno strumento utile per poggiare arnesi, spugne e prodotti. Utilizzare le pareti in tutte le sue lunghezze, posizionando in alto delle mensole: questo aiuta a riporre tutto ciò che usiamo di rado, ma che è sempre meglio avere in casa Scope e bastoni possono essere attaccati alla parete con appositi ganci Utilizzare dei contenitori: scatole che possono contenere di tutto, scrivendo su un lato cosa contengono con un pennarello in modo da non dimenticare cosa abbiamo messo al loro interno Il secchio che viene utilizzato per lavare a terra, una volta pulito può essere usato anche come contenitore, magari appoggiandoci stracci e detersivi adatti al pavimento Asse da stiro e stendino devono essere sempre appoggiati alla parete, magari con dei nastri che ne evitino la caduta Tutti in casa hanno una scala, ma dove posizionarla? Il trucco è quello di utilizzare un gancio, posizionandolo a metà parete Un mobile sottile a parete : qui possiamo riporre scarpe, piatti e pentole che magari utilizziamo solo in qualche occasione. In commercio se ne trovano di tutte le forme e misure. Le scatole vuote degli elettrodomestici: conservarle è sempre utile per riporci qualsiasi cosa, senza doverne comprare di nuove in caso di 'emergenza'. Barattoli e bottiglie vanno separate, posizionando tutto su due diversi ripiani. In questo modo tutto lo spazio sulle mensole sarà utilizzato, e tutto sarà in ordine.

A Bologna

Nel caso in cui abbiate bisogno di mensole o mobili su misura, ecco un elenco di falegnamerie in città, selezionate attraverso le recensioni rilasciate dagli utenti online:

Falegnameria Bastia Di Bastia Roberto in via Tranquillo Cremona

Falegnameria Bolognina in via Bassanelli

Legno Pregiato in via delle Lame

Retrobottega Falegnameria in via di Corticella