Tavolo da cucina: 5 consigli per scegliere quello giusto

Il tavolo della cucina è un elemento fondamentale, perchè oltre alle mille funzioni che assume in una delle stanze più utilizzate della casa, è anche un arredo. Per questo è importante scegliere quello che più si adatta ai nostri gusti ed esigenze.

Ma come fare? Ecco una guida tra stili, tendenze e soprattutto 'misure' degli spazi a disposizione...

Tavolo rotondo

Il classico tavolo tondo è perfetto nelle cucine di piccole dimensioni, e può essere posizionato al centro della stanza o in un angolo. Se nella propria abitazione si ha a disposizione un soggiorno, è bene collocare qui un tavolo più grande dove pranzare quando si hanno ospiti. Se al contrario l'unico spazio è la cucina, esistono molti tavoli tondi di piccole dimensioni che al loro interno hanno delle 'tavole' aggiuntive: cioè si allargano in caso di esigenza. In questo modo non avrete in casa sempre qualcosa di ingombrante.

La forma tonda è adatta ai piccoli spazi perché 'spezza' le linee regolari, e può essere valorizzato con oggetti di arredo originali. Meglio se la superficie è ad esempio di marmo, o di un materiale lucido, in modo da riflettere la luce : in questo modo il tavolo sembrerà più grande.

Tavolo snack: prolungamento del piano cucina

Il tavolo snack nasce da un'idea moderna e funzionale, per ricavare spazio attraverso innovative forme di design. In sostanza è un tavolo che è solo il prolungamento del piano mobili della cucina: in questo modo non si dovrà aggiungere un nuovo elemento ma tutto è integrato. Non solo, è possibile ricavare alla base del tavolo armadietti e spazi che possiamo riutilizzare.

Una buona soluzione soprattutto se la zona giorno (cucina e salotto) è un ambiente unico.

Tavolo a muro

Si chiama tavolo a consolle, e spesso è su misura: un tavolo attaccato alla parete, resistente e robusto, solitamente realizzato in legno o ferro.

Una soluzione che si adatta a tutti gli spazi: tra chi sceglie questo tipo di spazio per avere uno stile unico e chi per esigenze di spazio, l'importante è che sia ben fissato e che i materiali siano ben solidi.

Tavolo rettangolare

Questo è il classico tavolo, presente nella maggior parte delle nostre case. Se si ha spazio è possibile posizionarlo in tanti modi, sotto al muro, di traverso, al centro della stanza, di lato: grazie alle sue linee può essere spostato sempre, rispettando al meglio le nostre esigenze.

Funzionale e comodo, è il modello più venduto, e in commercio ne esistono di ogni dimensione.

Tavolo ovale

Se la cucina è profonda e stretta in tanti consigliano un tavolo di forma ovale, perché a differenza di quanto si pensi permette di avere più spazio, ricavando soprattutto più posti a sedere di un tavolo.

Utile, in questo caso, optare per degli sgabelli invece delle classiche sedie.

