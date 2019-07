Dove orientare il letto per dormire meglio?

Capita a tutti, per un motivo o un altro, di dormire molto ma svegliarsi comunque stanchi, spossati e spesso anche nervosi. Appurato che non ci siano patalogie e disturbi di salute, una causa potrebbe essere anche la sbagliata collocazione del letto in camera. Secondo il Feng shui, l'antica arte geomantica taoista della Cina, ci sono delle energie da sfruttare al meglio anche per un buon riposo.

Feng shui

Feng shui significa letteralmente 'vento e acqua', i due elementi che plasmano la terra. Secondo il taoismo esistono due principi generali che guidano lo sviluppo degli eventi naturali, essi sono il Ch'i e l'equilibrio dinamico di Yin e Yang. Lo yin è il principio umido oscuro e femminile, mentre lo yang è il principio caldo luminoso e maschile. Nel feng shui lo yin è rappresentato dall'acqua e lo yang è il vento inteso. E' bene sottolinera che al momento non ci sono prove scientifiche che appurano tutte le ipotesi del Feng shui, ma solo antiche tradizioni che lo tramando.

Dove posizionare il letto

Per il Feng Shui dormire con la testa a nord aiuterebbe a scaricare i campi elettromagnetici, posizione che permetterebbe un sonno più riposante. Mettendo il letto a sud invece, si otterrebbe una maggiore energia per affrontare la giornata, mentre se avete bisogno di concentrazione dovreste mettere la testata in direzione sud-ovest.

In ogni caso la posizione migliore del letto è con la testata contro una solida parete, non frontale né alla porta né alla finestra. Non solo, la camera da letto dovrebbe essere collocata lontano dalla porta d'ingresso, e il letto dovrebbe seguire la stessa regola: dare una sensazione di sicurezza.

Cosa evitare per dormire meglio

Evitare di lasciare nella stanza computer accesi, troppe prese o fonti elettriche nella stanza perchè possono disturbare il sonno causando poi spossatezza, cefalea. Da evitare in camera da letto anche la televisione e le piante: queste ultime infatti, di notte rilasciano anidride carbonica.

