Piastrelle vecchie in cucina? Come cambiarle senza ristrutturare

Stanchi della vostra solita cucina? Volete cambiare qualcosa e renderla più colorata e moderna ma una ristrutturazione comportebbe troppe spese? Esiste una facile alternativa per dare un tocco di originalità: le piastrelle adesive.

Piastrelle adesive

Si tratta di piastrelle viniliche che si possono 'attaccare' sulle piastrelle o pareti già presenti. In commercio ne esistono di tutti i colori e dimensioni, in modo da adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento. Quadrate, squadrate, a tinta unita, colorate, con disegni che possono ricordare legno o ceramica artistica, o addirittura un prato verde: la scelta è vastissima, e sono adatte per gli ambienti 'umidi', spesso a contatto con acqua o materiali liquidi.

Come si utilizzano

Le piastrelle adesive possono essere semplicemente applicate sulla parete che abbiamo in pochi e semplici passaggi: spesso chi sceglie di utilizzarle usa il 'fai da te' riuscendo ad avere un lavoro ottimale. Basta seguire le istruzioni e incollarle in maniera precisa sul piano che vogliamo rinnovare.

Vediamo come

assicurarsi che la superficie sia liscia e procedere con la pulizia e la sgrassatura

appoggiare la prima piastrella incominciando dal centro della superficie

qualora sia prevista, rimuovere la pellicola protettiva dell'adesivo posizionato sul retro della prima piastrella. In caso contrario, procedere con la stesura del collante

procedere con la posa delle altre piastrelle facendo attenzione a rispettare linee di fuga

passare alla fine un rullo su tutta la superficie che abbiamo cambiato per evitare la formazione di bolle d'aria

finita la posa, applicare lo stucco tra una piastrella e un'altra

rimuovere con un panno umido le eccedenze di stucco

A Bologna

Dove comprare o chiedere consigli per rinnovare la cucina a Bologna: alcune attività selezionate in base alle recensioni rilasciate dagli utenti online:

Bricoman Bologna via del Terrapieno

Leroy Merlin Bologna in via Tito Carnacini

Centro Ceramico via Tommaso Martelli