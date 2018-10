Bonus casa 2019, dalle ristrutturazione ai mobili: le novità

Per il bonus casa, è in arrivo la proroga. Nel documento programmatico di bilancio, il Mef scrive infatti che per "favorire gli investimenti e la messa in sicurezza del territorio" le agevolazioni per chi ristruttura la propria abitazione, acquista mobili o esegue interventi di efficienza energetica saranno valide anche per il 2019. Ovviamente il provvedimento dovrà passare al vaglio del Parlamento, ma salvo sorprese il sì dell'aula sembra scontato.

Rispetto alle indiscrezioni emerse nelle scorse settimane la proroga non sarà però triennale e non c'è traccia dell'ecoprestito. L'introduzione di un prestito garantito dallo Stato per permettere anche a chi non ha la liquidità necessaria di accedere alle detrazioni era stato ventilato dal presidente della commissione industria del Senato, Gianni Girotto (M5S). La misura però non compare nel documento programmatico di bilancio. Per quanto riguarda l'ecobonus, va inoltre segnalato che rispetto al passato alcune agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica (ad esempio la sostituzione della caldaia) sono meno convenienti.

Bonus ristrutturazione

1) Proroga al 31 dicembre 2019 della detrazione per gli interventi ristrutturazione edilizia al 50 per cento (da suddividere in 10 quote annuali).

Ecobonus

2) Proroga al 31 dicembre 2019 della detrazione per gli interventi di efficienza energetica (da suddividere in 10 quote annuali) ma in misura inferiore per alcune fattispecie (50 per cento invece che 65 per cento, per sostituzione di infissi, schermature solari, impianti di climatizzazione invernale tramite caldaie a condensazione e a biomassa), anche per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari.

Bonus mobili

3) Proroga per il 2019 della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Ricordiamo che per accedere al bonus mobili è necessario realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia approfittando del relativo bonus.

Bonus verde

4) Proroga per il 2019 della detrazione al 36 per cento per interventi di cura, ristrutturazione e irrigazione del verde privato.