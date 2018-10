Mercato immobiliare: prezzi in aumento, vince il trilocale. La situazione zona per zona

Nel primo semestre del 2018 a Bologna i valori delle case sono in leggero aumento (+4,6%). Crescono del 9,1% i prezzi nel centro, il mercato è movimentato soprattutto da acquisti ad uso investimento da destinare ad affitti turistici e ad affitti a studenti. Così secondo i dati raccolti da Tecnocasa.

Nella macroarea di Bolognina – Corticella si registra un aumento del 7,8%; anche La domanda è in crescita e per immobili di qualità ed in buono stato si è disposti a pagare qualcosa in più, visto che la zona al momento offre un ottimo rapporto prezzo/qualità.Quotazioni in rialzo anche nella macroarea Saffi: nell’omonimo quartiere aumenta il numero delle richieste di acquisto, grazie ad una maggiore facilità di accesso al credito. Le compravendite si concentrano sul mercato della prima casa. I prezzi immobiliari della macroarea di San Donato – San Vitale segnalano un incremento del 3,6%. In particolare le abitazioni del quartiere Ponte Vecchio registrano un importante aumento dei valori. Il mercato ha visto richieste elevate che hanno trovato riscontro sul mercatospinto da mutui convenienti e da una bassa offerta di immobili in locazione. Mercato vivace in zona Ospedale, Mengoli, Massarenti e Spartaco; si conferma il ritorno degli investitori tra cui anche i genitori degli studenti che optano per l’acquisto, visti anche i canoni elevati. C’è anche chi si sta orientando sulla realizzazione di B&B. Sono in lieve aumento le quotazioni immobiliari nella zona di Mazzini dal momento che la domanda è vivace e l’offerta in diminuzione. Ci si aspetta che nei prossimi mesi i prezzi possano calmierarsi in seguito all’arrivo sul mercato di abitazioni acquistate negli anni 2006-2007.

Case in vendita a Bologna, domanda e canoni

L’analisi della domanda vede una maggiore concentrazione delle richieste sul trilocale (53,2%). I potenziali clienti esprimono budget compresi tra 120 e 169 mila € nel 32,3% dei casi.

L’andamento dei canoni di locazione vede un aumento del 2,6% sui bilocali e del 4,1% sui trilocali. Interessante la domanda di affitto nelle zone centrali e nelle aree a ridosso delle facoltà universitarie.

Case in affitto: alta domanda turisti e studenti

