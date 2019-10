Casa: come conservare la pasta secca

La pasta è un alimento che tutti hanno in casa, ma come conservarla? Spesso infatti, abbiamo tanti pacchi mezzi vuoti e conserviamo tutto ingombrando scaffali e dispense. Ecco allora, qualche consiglio per fare spazio e conservarla al meglio...

Barattoli di vetro

I barattoli di vetro, oltre a conferire eleganza alla cucina, sono un ottimo rimedio per conservare la pasta secca. In commercio ne esistono tantissimi tipi e dimensioni, e il bello è che possono essere personalizzati e adeguati al proprio arredo. Come? Scegliendo tappi colorati, adesivi o nastri.

Mollette per alimenti

Se abbiamo spazio a sufficenza, le mollette per alimenti sono ottime per richiudere al meglio soprattutto i sacchi in plastica che contengono la plastica, e sono adatte anche alla pasta lunga, visto che in commercio se ne trovano di tutte le dimensioni. L'importante è verificarne sempre la chiusura, per evitare che queste si sgancino lasciando quindi il sacchetto aperto.

Mischiare la pasta

Se abbiamo vari pacchi di pasta corta ma i tempi di cottura sono uguali, il consiglio è quello di 'mischiare' la pasta, in modo da recuperare spazio, e non solo... spesso infatti, vedendo tanti pacchi semi vuoti, l'impulso è quello di uscire e correre al supermercato. Questo è un ottimo modo per evitare gli sprechi, e avere piatti originali con vari formati, per far divertire anche i bambini a tavola....

Cosa evitare

Anche se la pasta secca è un alimento che si conserva bene e a lungo, il consiglio è quello di evitare di conservarla in buste di plastica, o centenitori di plastica, a meno che questi ultimi non siano stati creati appositamente. In commercio infatti, esistono tantissimi contenitori di tutti i materiali e dimensioni: l'importante è acquistare quello che serve alle nostre esigenze. Non tutti infatti, vanno bene per il frigo, per la dispensa o per il congelatore...in poche parole: a ogni alimento il proprio contenitore!

A Bologna

Se siete in cerca di contenitori o articoli per la casa, in città ci sono numerose attività che possono soddisfare le vostre esigenze! Di seguito una serie di negozi, selezionati in base alle recensioni lasciate dagli utenti online:

Magazzini Marzocchi in via Farini, Bologna

Pezzoli Enologia in via Santo Stefano, Bologna

Casa del tegamino di Montanari in via Marconi

Max Casa via dei Mille,Bologna

Dall'Olio Cose di Casa Bologna, in via Augusto Murri, 20/A

Casa Chic Liste Nozze in via de' Falegnami, 10