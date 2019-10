Come lavare le scarpe in lavatrice

Lavare le scarpe non è sempre facile: alcune sono molto delicate, altre nonostante spugna e olio di gomito continunano ad avere la gomma della suola gialla. E allora come fare? Tranne per le scarpe con i tacchi o quelle di camoscio, per le sneaker o le più classiche 'da ginnastica', esistono alcuni rimedi: tra questi quello di lavarle in lavatrice. Vediamo insieme come...

Il primi consiglio è quello di prendere una spugna e immergerla in acqua e detersivo, e passarla sulle scarpe in modo da rimuovere fango o macchie più 'fastidiose Il secondo passaggio è quello di mettere in lavatrice dei vecchi stracci o asciugamano, in modo da non rovinare il cestello che è sempre molto delicato Prima di procedere al lavaggio è bene rimuovere entuali solette che in lavatrice si potrebbero rovinare, e togliere i lacci di entrambe le scarpe, in modo da avere una pulizia omogenea Per il lavaggio è consigliabile un detersivo liquido, impostanto un programma veloce a 30 gradi Una volta lavate, è bene esporre le scarpe all'aria aperta ma non direttamente al sole