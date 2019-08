Come pulire le tapparelle con prodotti naturali

Le tapparelle sono sempre esposte al sole, al vento e alla pioggia e per questo, oltre a rovinarsi, possono perdere il loro naturale colore. Ovviamente una buona manutenzione delle tapparelle è fondamentale, così come la loro pulizia in piena sicurezza. Non azzardate scale o affacci dai piani alti, ma se abiutate in palazzo, potete affidarvi anche a qualche buona ditta. Come fare per pulirle ? Ecco alcuni consigli...

Acqua

L'acqua è fondamentale per eliminare tutta la polvere che si accumulata in ogni angolo. Possiamo passare una spugna imbevuta di acqua o se ne abbiamo la possibilità, spruzzare direttamente un forte gettito assicurandoci di aver chiuso le finestre.

Aceto

L'aceto è un prodotto eccezionale da avere sempre in casa. Un rimedio naturale anche per pulire le tapparelle, soprattutto se queste sono in plastica o di un materiale che con il passare del tempo ha cambato colore. Perchè? Semplicemente perchè riesce a eliminare anche quelle brutte e antipatiche macchie gialle che spesso si creano con il passare del tempo...provare per credere

Limone

Come l'aceto, il limone è un ottimo rimedio naturale per la pulizia delle tapparelle. Grazie alle sue proprietà, riesce a sgrassare le varie superfici, rimuovendo anche le macchie più ostinate

