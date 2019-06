Casa: appendere tutto con i ganci a ventosa

Spesso in casa abbiano bisogno di nuovi spazi e ripiani, ma il pensiero di creare nuovi buchi nei muri o acquistare altri mobili non sempre è così allettante. Una soluzione possono essere i ganci a ventosa, soprattutto in cucina o in bagno.

Ganci a ventosa

Sul mercato ne esistono migliaia, di tutti i colori, materiali e forme. In stanze con i muri ricoperti da piastrelle o superfici lucide come il bagno o la cucina, questi oggetti possono essere utilizzati per appendere asciugamani, asciugapiatti, accappatoi, ma anche accessori e diventare così portasaponette, portaspazzolini, e così via.

Come tutti i complementi d'arredo, anche i ganci a ventosa hanno i loro pro e contro:

il pro è che consentono di essere cambiati e spostati facilmente senza lasciare segni

il contro è che, naturalmente, non possono essere appesantiti più di tanto (ma questo dipende in gran parte dalla qualità della ventosa)

Dove acquistarli a Bologna

Un elenco di attività dove trovare tantissimi ganci a ventosa, adatti a ogni stanza, selezionate in base ai commenti lasciati online dagli utenti della rete:

IKEA Bologna in via Lennon a Casalecchio

Kasanova in via Ugo Bassi a Bologna

Leroy Merlin a Casalecchio di Reno in via De Curtis