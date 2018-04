Gira in auto con una mazza da baseball: non è per sport

Denuncia a piede libero per porto d'armi e oggetti atti ad offendere. Sono le 1:40 della scorsa notte quando su Viale Roma è stato fermato dalla polizia un uomo a bordo di una Smart che era stata visto più volte fare su e giù per la stessa strada dalla volante della Polizia che si trovava in zona.

I poliziotti hanno dunque deciso di fermare l'autista e procedere a un controllo: fra i due sedili dell'auto hanno trovato una mazza da baseball di cui l'uomo non ha saputo giustificare il possesso Si tratta di un uomo nato in Albania nel 1989 con precedenti solo per violazione al codice della strada.