Sistemi multiroom: come ascoltare musica in tutte le stanze della casa

Avere una casa comoda e funzionale, dove rilassarsi dopo una lunga giornata di lavoro, non è impossibile. Tra chi preferisce un caldo bagno, chi mettersi ai fornelli o concedersi un po’ di relax sul divano, tanti scelgono la compagnia di un vinile o cd per staccare la spina.

Chi vive in un appartamento, sa perfettamente che per ascoltare la musica preferita, si deve avere il volume al massimo, perchè non sempre si ha l’impianto stereo nella stessa stanza in cui ci si trova.

Per non rischiare di litigare con i vicini e ascoltare la musica senza confini in tutto l'appartamento, è il caso di installare un impianto audio mutiroom.

Perfetto anche in uno studio o in ufficio, permette di controllare l’audio nelle diverse stanze senza disturbare. Vediamo come funziona.

Come funziona il sistema multiroom

Con l’evoluzione della tecnologia, è diventato sempre più facile avere una casa domotica da controllare in modo semplice. Se le finestre e le tapparelle elettriche sono diventate una realtà che si sta diffondendo quasi in ogni casa moderna, il sistema audio poco alla volta sta conquistando lo stesso successo.

La musica, infatti, viene diffusa in casa attraverso una o più casse senza fili posizionate in diversi punti della casa grazie al sistema wireless.

Gli speaker non hanno bisogno di dispositivi a cui essere collegati, per gestirli basta una sorgente come un impianto hi-fi, un televisore, un pc o uno smartphone e con una semplice app è possibile gestirle.

Le applicazioni compatibili con questi sistemi vengono fornite gratuitamente dai produttori delle casse. Grazie allo schermo del pc o dello smartphone, si può scegliere la musica desiderata dalla rete LAN domestica o da internet e diffonderla così attraverso gli speaker.

Le casse per diffondere la musica

Per avere una qualità del suono ottimale, scegliere lo speaker giusto è fondamentale.

I modelli compatti utilizzano un unico speaker e sono perfetti per ascoltare musica di sottofondo. In alcuni casi questi si trasformano in coppie di speaker stereo, per avere un suono ampio e con tutte le sfumature, di gran lunga superiore rispetto al box singolo. La coppia, inoltre, è perfetta anche in ambienti di grandi dimensioni senza rinunciare alla qualità del suono.

Per avere una casa smart e usare ogni impianto in modo semplice e veloce, è fondamentale che gli speaker siano della stessa marca. Così facendo è possibile usare una sola app in grado di controllare tutto.

Se invece i box LAN appartengono a produttori diversi si ha bisogno di numerose app per la loro gestione e non si potrà ascoltare la stessa musica in ogni stanza.

Inoltre le casse multiroom permettono la diffusione di musica in casa con contenuti indipendenti stanza per stanza. Questo fa si che ognuno potrà ascoltare contemporaneamente la musica che preferisce nella camera in cui si trova e impostare in totale autonomia il livello del volume senza imporre le proprie scelte agli altri componenti della famiglia.

I prodotti online per la diffusione del sistema multiroom

Speaker Wireless Multi-Room

Home Speaker

Diffusore Portatile

Router

Ripetitore Wireless Wifi