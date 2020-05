Giardini e terrazze: il bombo è pericoloso? E dove nidifica?

Giardini, terrazze e balconi sono fioriti ma oltre a farfalle, mosche, moscerini e api, può capitare di trovare anche delle vespe. Non solo, è possibile imbattersi in un bombo.

Caratteristiche

Il bombo appartiene alla famiglia delle api e il suo nome nome scientifico è Bombus, fondamentali per l'impollinazione. Costruisce colonie che sopravvivono una stagione nelle quali c'è una sola regina. Ha un aspetto molto simile a quello dell'ape, un po' più grande, goffo e grosso, ricoperto di peluria che lo protegge dal freddo. Molte specie di bombo hanno le strisce di colore giallo e nero.

Dove nidifica

Il bombo potrebbe nidificare ovunque: ci sono quelli fuori terra, di superficie o sottoterra. I bombi fuori terra di solito preferiscono nidificare in vecchie scatole di uccelli, piccole fessure sugli alberi purchè ci si trovino a diversi metri sopra il terreno. I nidi di superficie si trovano in tronchi, crepe nelle fondazioni di case o in luoghi poco accessibili. I bombi che nidificano sottoterra lo fanno appunto nel terreno di vasi, in giardino o in vecchi tunnel abbandonati di topi.

Puntura di Bombo

Il bombo non è un insetto aggressivo ma potrebbe pungere solo in caso di difesa. Questo insetto non rilascia il suo pungiglione e il suo veleno non è mortale per l'uomo. Tuttavia è sempre meglio controllare e tenere a vista in caso ci fossero strani gonfiori e reazioni, quindi è consigliabile non sottovalutare la loro puntura.